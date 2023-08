Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Diebstahl

Hagenburg (ots)

)bae)Dieser Diebstahl in Hagenburg hat traurige Kinder zurückgelassen. Durch einen 42-jährigen Hagenburger wurde am 11.08.2023 folgender Sachverhalt bei der Polizei angezeigt. Aus seinem Garten in Hagenburg wurde am 09.08.2023 Kinderspielzeug entwendet. Genauer gesagt ein Pucky Laufrad und ein Kinderpool. Allerdings könne die Nachbarschaft Hinweise auf die Täter geben. Die dreisten Diebe sind durch die aufmerksamen Nachbarn beobachtete worden. Sollte es noch weitere Zeugen zu dem Diebstahl geben, werden diese gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell