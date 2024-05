Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Altstadt: Selbstanzeige nach Verkehrsunfallflucht - Geschädigter gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstag, 11.05.2024 gegen 00:30 Uhr befuhr eine 32-jährige Pkw-Fahrerin die Wilhelmstraße in Richtung Faulerstraße. Etwa auf Höhe der Hausnummer 15 streifte sie beim Vorbeifahren ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug und entfernte sich zunächst von der Unfallörtlichkeit. Im Laufe des Tages brachte sie den Unfall bei der Polizei zur Anzeige. Das vermeintlich geschädigte Fahrzeug konnte vor Ort jedoch nicht mehr festgestellt werden. Hinweise zum beschädigten Fahrzeug liegen derzeit nicht vor, es muss jedoch von einem nicht unerheblichen Sachschaden ausgegangen werden.

Insbesondere der geschädigte Fahrzeughalter, aber auch Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Freiburg unter der Telefonnummer 0761 882-3100 in Verbindung zu setzen.

jst

