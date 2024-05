Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Polizeipräsidium Freiburg: Motorradkonzeption - Kontrolle am vergangenen Freitag

Freiburg (ots)

Am Brückentag, am Freitag, 10.05.2024 war die Polizei im Rahmen der Motorradkonzeption im Landkreis Waldshut auf beliebten Ausflugsstrecken präsent. Bei Kontrollen galt das Augenmerk dem Motorradverkehr, die zulässige Höchstgeschwindigkeit wurden ebenfalls überwacht.

Nachmittags fanden die Kontrollen in St. Blasien an der Landstraße 149 und in Todtmoos an der Landstraße 151 statt. An beiden Kontrollstellen wurden behördlich angeordnete Verkehrsmaßnahmen überwacht, welche seit April 2024 in Kraft sind. Insgesamt wurden 79 Fahrzeuge kontrolliert, darunter 76 Motorräder. 17 Verstöße wurden geahndet, darunter 13 Geschwindigkeitsverstöße. Ein Motorradfahrer erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, da an seinem Motorrad technische Veränderungen vorgenommen wurden.

Mindestens bis Oktober sind solche oder ähnliche Kontrollen an unterschiedlichen Orten geplant.

