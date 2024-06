Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Lollar: Einbruch in Bank - Festnahme

Gießen (ots)

In die Räume eines Geldinstituts in der Marburger Straße brach ein 31-Jähriger am Freitagmorgen (14.6.) ein. Er verschaffte sich gegen 2.20 Uhr gewaltsam Zugang zur Filiale. Dank der Sicherheitssysteme der Bank ging dabei ein Alarm bei der Polizei ein. Sofort fuhren mehrere Streifen zur Bank. Beamte der Polizeistation Gießen Nord trafen schnell am Tatort ein und nahmen und den Einbrecher noch in der Bank widerstandslos fest. Er musste mit zur Dienststelle. Da er zudem erheblich alkoholisiert war, musste er die Nacht in der Zelle ausnüchtern. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen.

Pierre Gath

Pressesprecher

