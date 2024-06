Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Einbruch in Handyladen - Festnahme + Fußgängerin schwer verletzt + Geschlagen und getreten - Zeugen gesucht + Auto brennt nach Unfall + Scheibe an Kirche beschädigt + Schwarzer Passat im Gegenverkehr

Gießen (ots)

Gießen: Einbruch in Handyladen - Festnahme

Am frühen Dienstag (18.6.) informierte ein Sicherheitsdienstmitarbeiter per Notruf über einen Einbruch in einen Handyladen in der Neustadt. Eine weibliche Person habe um kurz vor 4 Uhr die Tür aufgebrochen und sei mit Handys geflüchtet. Eine Streife der Polizeistation Gießen Nord nahm die Flüchtige im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung im Nahbereich fest. Bei ihr stellten sie mehrere Mobiltelefone sicher. Es handelt sich um eine 17-jährige Jugendliche. Sie musste mit zur Dienststelle, im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde sie auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gießen mangels Haftgründen entlassen. Auf sie kommt nun ein Strafverfahren zu.

Gießen: Fußgängerin schwer verletzt

In der Lilienthalstraße erlitt eine Fußgängerin am Montagabend (17.6.) Verletzungen bei einem Unfall mit einem Auto. Nach derzeitigen Erkenntnissen bog eine Mitsubishi-Fahrerin gegen 16 Uhr von einem Parkplatz auf die Fahrbahn der Lilienthalstraße ab. In diesem Moment kreuzte die 21-Jährige zu Fuß. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Gießenerin schwere Verletzungen erlitt. Ein Krankenwagen brachte sie in eine Klinik.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641/7006-3755.

Gießen: Geschlagen und getreten- Zeugen gesucht

Ein 21-Jähriger wandte sich am frühen Dienstagmorgen (18.6.) an die Polizei und gab an, bestohlen worden zu sein. Zuvor hätten ihn mehrere Personen im Bereich Oswaldsgarten geschlagen und getreten. Er war leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei sucht zur Aufklärung des Vorfalls Zeugen: Wer hat eine Auseinandersetzung gegen 2.30 Uhr im Bereich Oswaldsgarten mitbekommen?

Zeugenhinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0641/7006-6555 entgegen.

B3/Staufenberg: Auto brennt nach Unfall

Der Fahrer eines Opels fuhr gestern (17.6.) auf der Bundesstraße 3 in Richtung Marburg. Gegen 17.30 Uhr stieß er etwa einen Kilometer nach der Abfahrt Staufenberg-Nord mit einem vor ihm fahrenden Audi zusammen. Durch den Aufprall krachte der Opel noch in ein auf der rechten Spur fahrenden Anhänger eines LKW und in die Leitplanke. Das Fahrzeug fing Feuer, der 28-jährige Fahrer konnte das Fahrzeug glücklicherweise zuvor eigenständig verlassen. Er erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den Mann aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf in ein Krankenhaus. Die anderen Beteiligten blieben unverletzt. Aufgrund des Einsatzes und der Löscharbeiten musste die B 3 bis etwa 20.15 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt werden.

Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Rufnummer 0641/7006-3755 bei der Polizeistation Gießen Nord zu melden.

Gießen: Scheibe an Kirche beschädigt

Vermutlich mittels eines Steins verursachte ein Unbekannter mehrere Hundert Euro Schaden an einer Kirche. Er beschädigte zwischen Freitag (14.6.) und Montag eine Scheibe der evangelischen Thomas-Gemeinde im Röderring und entfernte sich im Anschluss unbemerkt.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten unter der Rufnummer 0641/7006-3755 um Hinweise an die Polizeistation Gießen Nord.

L3127/Rabenau: Schwarzer Passat im Gegenverkehr

Die Unfallfluchtermittler der Grünberger Polizei suchen nach einem schwarzen VW Passat. Der Kombi soll laut Angaben eines entgegenkommenden BMW-Fahrers am Sonntag (16.6.) auf der Landstraße 3127 von Odenhausen nach Kesselbach unterwegs gewesen sein. Gegen 15.15 Uhr geriet er dabei komplett auf die Gegenfahrbahn. Der entgegenkommende BMW-Fahrer musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Er kam in einem Graben zum Stehen und musste in der Folge abgeschleppt werden. Der Passat fuhr einfach davon, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer kann Hinweise zum Passat und dessen Fahrer geben? Zeugen wenden sich bitte an die Polizeistation Grünberg unter der Rufnummer 06401/91430.

