POL-PDMY: Hund angefahren - Motorradfahrer flüchtet - Zeugen gesucht

Mayen, Lendstraße (OT Alzheim) (ots)

Eine 24-jährige Frau aus Mayen ging am 04.09.2023, gegen 14:00 h mit ihrem Mischlingshund in der Lendstraße und den angrenzenden Feldwegen in Alzheim spazieren. Der Hund wurde an der Leine geführt. In der Nähe der Unterführung zur B 262 näherte sich von hinter ein Motocrossfahrer mit einem dunklen Helm und einer orange-schwarz-weißen Motocrossmaschine mit einer nicht angepassten Geschwindigkeit. Der Motorradfahrer fuhr in die Hundeleine hinein, die Frau hatte keine Chance gehabt das Tier zur Seite zu ziehen. Der Hund schleuderte herum, jaulte und wurde bei dem Verkehrsunfall verletzt, der Fahrer des motorisierten Zweirades befreite sich aus der Leine und flüchtete von der Unfallstelle.

Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden, wer kann Angaben zu der Motocrossmaschine und dem flüchtigen Fahrzeugführer machen?

