Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Versuchter Einbruch + Zivilstreife stoppt Raser + LKW fährt Spiegel ab

Gießen (ots)

Gießen: Versuchter Einbruch

In der Straße Ginsterbusch machte sich ein Einbrecher an einer Haustür zu schaffen. Er beschädigte die Tür einer Doppelhaushälfte, diese hielt dem Einbruchsversuch jedoch stand. Der Unbekannte schlug zwischen Dienstag (18.6.) und Mittwoch zu. Er entkam unbemerkt.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

B49/Lahnau/Gießen: Zivilstreife stoppt Raser

Mit einer zivilen Streife des Regionalen Verkehrsdienstes Gießen hatte ein junger Motorradfahrer nicht gerechnet, als er am Donnerstagmittag (20.6.) auf der Bundesstraße 49 unterwegs war. Der 21-Jährige fuhr gegen 12.30 Uhr von Lahnau in Richtung Gießen und beschleunigte seine Maschine vor den Augen der Beamten auf knapp 200 km/h. Das Zivilfahrzeug verfügt nicht nur um eine entsprechende Motorisierung, um in solchen Fällen schnell nachfahren zu können, sondern zudem auch über ein Geschwindigkeitsmesssystem, von dem die Ordnungshüter nun Gebrauch machten. Abzüglich aller Toleranzen dokumentierten sie so eine gerichtsverwertbare Geschwindigkeitsüberschreitung von 84 km/h bei einer erlaubten Geschwindigkeit von 100 km/h.

Die Beamten gaben sich nun zu erkennen und stoppten den Raser. Der aus dem Lahn-Dill-Kreis stammende Fahrer muss sich nun auf die Konsequenzen einstellen: drei Monate Fahrverbot, 700 Euro Bußgeld und drei Punkte.

L 3359/Heuchelheim: LKW fährt Spiegel ab

In Höhe der Lahnbrücke auf der Landesstraße 3359 beschädigte ein unbekannter LKW-Fahrer im Begegnungsverkehr den Außenspiegel und die Scheibe eines in Richtung Heuchelheim fahrenden, entgegenkommenden LKW. Statt sich um den Unfall am Donnerstagmorgen (20.6.) gegen 8.35 Uhr zu kümmern, fuhr der Verursacher einfach weiter. Der flüchtige Laster soll ein 7,5-Tonner mit Anhänger einer Speditionsfirma gewesen sein, das gelbe Fahrzeug hatte eine blaue Aufschrift. Markant war zudem ein schwarzer Windabweiser oberhalb der Fahrerkabine.

Wer kann Angaben zum flüchtigen LKW und dessen unbekannten Fahrer machen?

Die Unfallfluchtermittler der Polizeistation Gießen Süd bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-3555.

Pierre Gath

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell