Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/ Rhein-Neckar-Kreis: Nach sexueller Belästigung im Zug Täter vorläufig festgenommen- Zeugin gesucht

Neckargemünd/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagabend stieg eine 18-jährige Frau am Heidelberger Hauptbahnhof um 19:49 Uhr an Gleis 2b in den Regionalexpress 10 a in Richtung Neckargemünd ein und setzte sich auf einen Platz einer freien Vierer-Sitzgruppe. Ein 19-Jähriger setzte sich neben sie, sprach sie an und legte seinen Arm um ihre Schultern. Als die 18-Jährige sich verbal dagegen wehrte und versuchte, den Sitz zu verlassen, berührte der 19-Jährige sie unsittlich. Daraufhin machte die 18-Jährige laut auf sich aufmerksam und eine Zeugin eilte ihr zur Hilfe. Als sowohl die 18-jährige Frau als auch der 19-jährige Tatverdächtige am Bahnhof in Neckargemünd ausstiegen, alarmierte die 18-Jährige die Polizei, die ihn dann vorläufig festnehmen konnte. Dieser wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen. Diese sucht nun vor allem nach der Zeugin, die der 18-Jährigen zur Hilfe kam, aber auch weitere Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell