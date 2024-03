LPI-NDH: Drei Menschen bei Verkehrsunfall verletzt

Mühlhausen (ots) - Am Dienstagnachmittag ist der Fahrer eines Elektrorollers in Mühlhausen bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Der 49-Jährige befuhr die Karl-Marx-Straße aus Richtung Kiliansgraben kommend, als er vom Auto eines 21-Jährigen erfasst wurde, der gerade rückwärts aus einer Parklücke ausparkte. Der 49-Jährige kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am Roller entstand ein Schaden ...

