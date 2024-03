Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrer eines Elektrorollers verletzt

Mühlhausen (ots)

Am Dienstagnachmittag ist der Fahrer eines Elektrorollers in Mühlhausen bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Der 49-Jährige befuhr die Karl-Marx-Straße aus Richtung Kiliansgraben kommend, als er vom Auto eines 21-Jährigen erfasst wurde, der gerade rückwärts aus einer Parklücke ausparkte. Der 49-Jährige kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am Roller entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Die Höhe des entstandenen Sachschadens am Pkw beläuft sich auf schätzungsweise etwa 250 Euro.

