POL-GI: Reizgas gesprüht und mit Messer verletzt + Straßenraub + Einbruchsversuch in Supermarkt + Geschlagen und geflüchtet + Körperverletzung + Unfallzeugen gesucht

Gießen: Reizgas gesprüht und mit Messer verletzt - Zeugen gesucht

In der Lindengasse kam es am Mittwoch (19.6.) zu einem Vorfall, dessen Hintergründe bislang unklar sind. Gegen 14.40 Uhr verwickelten mehrere Personen zwei Männer zunächst in ein Gespräch. Im Verlauf sei es zu einem Streit gekommen. Plötzlich hätten zwei der insgesamt 4-6 Personen ein Pfefferspray und ein Messer hervorgeholt. Es kam zu einem Gerangel, bei dem ein 26-Jähriger offenbar mit Reizgas besprüht wurde. Zudem erlitt er eine leichte Schnittverletzung im Bereich des Gesichts. Die Angreifer flüchteten. Es soll sich bei allen um Männer mit schwarzer Hautfarbe gehandelt haben.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat den Vorfall mitbekommen? Wer kann Angaben zu den Hintergründen und zur Identität der Beteiligten machen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Straßenraub - Zeugensuche

Die Ermittler der Kriminalpolizei beschäftigt derzeit ein Raub, der sich am Mittwochabend (19.6.) am Lindenplatz ereignet haben soll. Nach derzeitigen Erkenntnissen schlugen drei Unbekannte auf einen 27-Jährigen ein, nachdem er gegen 22.55 Uhr ein Restaurant verlassen hatte. Dabei nahmen sie ihm eine Jacke und ein Handy ab. Anschließend flüchteten sie. Einer der Täter soll eine weiße Kappe getragen haben. Bislang liegt den Ermittlern keine weitere Personenbeschreibung vor. Das Opfer wurde leicht verletzt vom Rettungsdienst vor Ort behandelt.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wer hat den Vorfall in Höhe eines Wettbüros bemerkt? Wer kann Angaben zu den unbekannten Räubern machen?

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0641/7006-6555 entgegen.

Laubach: Einbruchsversuch in Supermarkt

Zwischen Mittwoch (19.6.), 22.30 Uhr und Donnerstag, 5.45 Uhr versuchte ein Unbekannter, eine Tür im Eingangsbereich des REWE-Marktes in der Philipp-Reis-Straße aufzubrechen. Die Tür hielt mehreren Hebelversuchen stand, der Einbrecher floh unbemerkt.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Geschlagen und geflüchtet

Zwei junge Männer wandten sich am Mittwochabend (19.6.) an die Polizei, nachdem sie von Fremden geschlagen worden seien. Den Angaben zufolge waren die beiden 19-Jährigen in der Mühlstraße unterwegs. Gegen 19.30 Uhr seien sie auf zwei Personen getroffen, die letztlich auf beide eingeschlagen hätten. Anschließend seien die Unbekannten in Richtung Einkaufszentrum weggerannt. Die 19-Jährigen erlitten leichte Verletzungen.

Beide Schläger wurden als etwa 16-20 Jahre alt und ca. 175 cm groß beschrieben. Beide hatten einen dunkleren Hautteint und dunkles Haar. Ein Unbekannter hatte gelocktes, der andere glattes Haar. Der Unbekannte mit den Locken trug eine schwarze Hose, eine Weste und einen Pullover. Sein Begleiter hatte eine blauweiße Jogginghose und ein graues Oberteil an.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zu den Hintergründen machen? Wer kann Hinweise zur Identität der Flüchtigen geben?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Körperverletzung

In einer Kneipe in der Ludwigstraße, Höhe Alicenstraße, kam es am Mittwochabend (19.6.) laut einem Zeugen zu einer Auseinandersetzung zwischen Gästen und dem Sicherheitsdienst. Vorausgegangen soll ein Streit unter mehreren Personen gewesen sein. Ein 24-jähriger Gast erlitt Verletzungen, der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

Zur Aufklärung des Vorfalls suchen die Ermittler Zeugen: Wer hat den Vorfall gegen 19.45 Uhr mitbekommen? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

L3054/Gießen: Unfallzeugen gesucht

Zeugen zu einem Unfall am Dienstag (18.6.) zwischen Klein-Linden und Lützellinden suchen Unfallermittler der Polizei. Gegen 21 Uhr fuhr ein 19-Jähriger seinen Angaben zufolge mit seinem schwarzen Golf auf der Landesstraße 3054. Der VW-Fahrer gab an, dass ihm zwei Fahrzeuge entgegenkamen. Das zweite Auto, das dunkel gewesen sein soll, habe augenscheinlich überholen wollen. Dies veranlasste den 19-Jährigen, auszuweichen. Dabei krachte er in eine Leitplanke. Die beiden entgegenkommenden Autos fuhren weiter. Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei insbesondere die Fahrer der beiden entgegenkommenden Autos. Die beiden werden, ebenso wie weitere Zeugen, gebeten, sich bei der Polizeistation Gießen Süd unter der Rufnummer 0641/7006-3555 zu melden.

