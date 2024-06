POL-H: Temporäre Störung der telefonischen Leitungen der Polizeidirektion Hannover - Im Notfall 110 anrufen!

Hannover (ots) - Am Sonntagabend, 02.06.2024, hat ein 21-Jähriger auf der B 6 in Neustadt am Rübenberge die Kontrolle über seinen Skoda Superb verloren und ist abseits der Fahrbahn gegen eine Grundstücksmauer geprallt. Ein 38 Jahre alter Mitfahrer wurde dabei tödlich verletzt. Der Fahrer hat keine Fahrerlaubnis und war betrunken. Nach dem derzeitigen ...

mehr