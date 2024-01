Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: Bewohner überrascht Einbrecher

Brüggen (ots)

Am Dienstag gegen 12.00 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus auf der Lüttelbrachter Straße in Brüggen zu einem versuchten Einbruch. Der 20-jährige Bewohner befand sich in der Wohnung, als er zunächst verdächtige Geräusche an der Wohnungstür hörte. Plötzlich stand ein unbekannter Mann im Flur, der dann aber sofort die Flucht ergriff. Der 20-Jährige beschrieb den Unbekannten wie folgt: Ca. 1,80 Meter groß, kräftige Statur, blaue Jeans, schwarze Jacke. Maskiert war er mit einer Sturmhaube. Er sei mit einem weißen Transporter in Richtung Brüggen weggefahren. Das Kriminalkommissariat ermittelt und bittet um Hinweise auf den Einbrecher und auch auf den weißen Transporter. Hinweise bitte über die 02162/377-0. /wg (103)

