Polizei Hamburg

POL-HH: 230602-2. Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich verletzten Person in Hamburg-Hausbruch

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 01.06.2023, 09:11 Uhr

Unfallort: Hamburg-Hausbruch, Cuxhavener Straße / Ehestorfer Heuweg

Bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Hausbruch ist gestern Morgen eine Seniorin lebensgefährlich verletzt worden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr eine 55-jährige Deutsche mit ihrer 84-jährigen Mutter die Cuxhavener Straße in Richtung Neugraben. Als die Fahrerin nach links in die Straße "Ehestorfer Heuweg" abbiegen wollte, missachtete sie - aus noch ungeklärter Ursache - einen entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten Ford Mustang, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Der Ford prallte dabei in die Beifahrerseite des Toyota, wodurch die 84-Jährige im Fahrzeug eingeklemmt wurde. Sie konnte durch Einsatzkräfte der Feuerwehr befreit werden. Alle Beteiligten sind durch den Unfall verletzt worden und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser verbracht. Bei der Untersuchung der 84-Jährigen stellte sich heraus, dass sie lebensgefährliche Verletzungen erlitten hatte, sodass sie notoperiert werden musste. Der 44-jährige Ford-Fahrer sowie die Toyota-Fahrerin zogen sich nur leichte Verletzungen zu.

Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Der Verkehr konnte eingeschränkt an der Unfallstelle vorbeigeführt werden, sodass es nur zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang werden bei der Verkehrsdirektion Süd (VD 4) geführt und dauern an.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell