POL-HH: 230602-1. Eine Zuführung nach vielfachen Sachbeschädigungen im Hamburger Westen

Tatzeitraum: 03.05. bis 02.06.2023

Tatorte: Hamburger Westen

Zivilfahndern des Polizeikommissariats 26 ist es vergangene Nacht gelungen, einen 31-Jährigen in Hamburg-Rissen vorläufig festzunehmen. Er steht im Verdacht, für mindestens 245 Sachbeschädigungen an Fahrzeugen verantwortlich zu sein und wird zugeführt.

Seit Anfang Mai kam es in den Stadtteilen Rissen, Sülldorf, Iserbrook, Osdorf, Groß Flottbek, Bahrenfeld und Stellingen zu bislang insgesamt 245 Taten, bei denen jeweils die Frontscheibe eines Kraftfahrzeugs mit einem zunächst nicht bekannten Gegenstand beschädigt wurde. Gezielte Maßnahmen in der Region Altona führten in der vergangenen Nacht zur vorläufigen Festnahme des Tatverdächtigen.

Zivilfahnder hatten den Mann zuvor beobachtet, wie dieser in kurzer Zeit mit einem Hammer auf die Frontscheiben mehrerer Pkw eingewirkt hatte, verfolgten ihn und nahmen ihn nur wenig später in der Alten Sülldorfer Landstraße vorläufig fest. Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung beschlagnahmten die Polizisten einen Hammer als mutmaßliches Tatmittel sowie eine verbotene Multifunktionswaffe (Schlagring-Messer-Kombination).

Das zuständige LKA 122 übernahm noch in der Nacht die weiterhin andauernden Ermittlungen. Insbesondere wird geprüft, ob der Tatverdächtige noch für weitere Taten in Betracht kommt.

Der 31 Jahre alte syrische Staatsangehörige wird heute im Laufe des Tages dem Untersuchungsgefängnis zugeführt, wo er sich vor einem Haftrichter verantworten muss.

