Polizeidirektion Hannover

POL-H: Bundesstraße (6): 38-Jähriger bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Hannover (ots)

Am Sonntagabend, 02.06.2024, hat ein 21-Jähriger auf der B 6 in Neustadt am Rübenberge die Kontrolle über seinen Skoda Superb verloren und ist abseits der Fahrbahn gegen eine Grundstücksmauer geprallt. Ein 38 Jahre alter Mitfahrer wurde dabei tödlich verletzt. Der Fahrer hat keine Fahrerlaubnis und war betrunken.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr der 21-Jährige mit seinem Skoda gegen 23:15 Uhr die B 6 in Richtung Nienburg. Auf dem Beifahrerplatz saß eine 18-Jährige, auf dem Rücksitz saß ein 38-Jähriger. Im Bereich des Straßenabschnittes Schneerener Krug kam das Fahrzeug aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Skoda prallte gegen eine Grundstücksmauer und überschlug sich mehrfach. Nachdem eine andere Verkehrsteilnehmerin den Notruf verständigt hatte, leisteten die eintreffenden Rettungskräfte umgehend Erste Hilfe. Trotz Reanimation verstarb der 38-Jährige noch am Unfallort. Die 18-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Fahrzeugführer trug leichte Verletzungen davon.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen, der Unfallaufnahme sowie der Aufräumarbeiten war die B6 in Richtung Nienburg für ca. sieben Stunden vollgesperrt.

Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte fest, dass der 21-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Darüber hinaus führte ein freiwilliger Alcotest bei ihm zu einem Wert von 1,47 Promille. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung, der Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis. /ms, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell