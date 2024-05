Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Mitte: 31-Jähriger zusammengeschlagen und schwer verletzt - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Mittwoch am 15.05.2024 einen 31-jährigen Bemeroder in der Innenstadt von Hannover zusammengeschlagen und ist anschließend geflüchtet. Der 31-Jährige wurde bei der Tat schwer verletzt. Zur Aufklärung des Verbrechens sucht die Polizei Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover geriet der 31-Jährige gegen 00.20 Uhr in der Verteilerebene am Kröpcke im Bereich eines Supermarktes mit zwei Männern in Streit. Der Streit eskalierte und der Bemeroder wurde mit mehreren Faustschlägen gegen den Kopf niedergeschlagen. Passanten fanden den verletzten 31-Jährigen in der Verteilerebene und alarmierten Rettungsdienst und Polizei. Der Bemeroder wurde zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Angreifer war circa 1,60 Meter groß, schlank und schwarz. Sein Alter wurde auf etwa 35 Jahre geschätzt. Er trug einen langen Vollbart und war schwarz gekleidet. Sein Begleiter war ungefähr 1,70 Meter groß, korpulent und etwa 30 Jahre alt. Seine Haare waren kurz und blond. Beiden Personen machten auf den 31-Jährigen einen ungepflegten Eindruck.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen schwerer Körperverletzung. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511-109-5555 in Verbindung zu setzen. /san, ms

