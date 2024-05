Polizeidirektion Hannover

POL-H: Fridays for Future: Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet von Hannover aufgrund einer Versammlung zu erwarten

Hannover (ots)

Am Freitagnachmittag, 31.05.2024, will die Bewegung Fridays for Future (FFF) mit tausenden Menschen durch die Innenstadt von Hannover ziehen und demonstrieren. Es ist deshalb mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Die Bewegung Fridays for Future Hannover hat von 14:30 Uhr bis 18:30 Uhr eine Kundgebung unter dem Motto "Gegen Rechts - Für das Klima" angezeigt. Die Veranstalter rechnen mit einer mittleren vierstelligen Teilnehmerzahl.

Die Kundgebung beginnt auf dem Goseriedeplatz und führt dann durch die Innenstadt von Hannover über die Goseriede, Georgstraße, Friederikenplatz und zurück zum Goseriedeplatz. Dort ist eine Abschlusskundgebung vorgesehen.

Die Polizei Hannover rechnet wegen zeitweiser Teil- und Vollsperrungen mit Verkehrsbehinderungen und empfiehlt, im Stadtgebiet möglichst auf Autofahrten zu verzichten und stattdessen auf Fahrrad oder Stadtbahn umzusteigen. Auch im Busverkehr wird es zu Einschränkungen kommen. /mini, san

