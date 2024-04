POL-MFR: (448) 'Coffee with a Cop' am Nelson-Mandela-Platz

Nürnberg (ots) - In der Nacht von Sonntag (28.04.2024) auf Montag (29.04.2024) brachen unbekannte Personen in einen Lottoladen im Nürnberger Stadtteil Reichelsdorf ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Zwischen 23:00 Uhr und 08:00 Uhr verschafften sich Unbekannte mutmaßlich über ein Fenster gewaltsam Zugang zum Büroraum des Lotto- und Postgeschäfts in der Reichelsdorfer Hauptstraße. ...

