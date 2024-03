Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Durmersheim - Opel entwendet und wieder aufgefunden

Rastatt, Durmersheim (ots)

Nach dem Diebstahl eines Opel in Durmersheim, konnte dieser am Mittwoch in Rastatt wieder aufgefunden werden. Der Astra war zwischen am vergangenen Wochenende, zwischen Freitagabend (15.03.) und Samstagmorgen (16.03.) in der Straße "Im Eck" entwendet worden. Der Eigentümer selbst entdeckte am Mittwochnachmittag sein Fahrzeug im Rastatter Berliner Ring. Zur Spurensicherung wurde das Fahrzeug daraufhin sichergestellt und abgeschleppt. Kriminaltechniker suchen nun nach Spuren, um Hinweise zu den noch unbekannten Tätern zu erlangen.

