Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr/Schwarzwald - Auffahrunfall mit leicht verletzter Person

Lahr/Schwarzwald (ots)

Ein Suzuki-Fahrer befuhr am Donnerstagnachmittag die Raiffeisenstraße in Lahr und fuhr vermutlich aufgrund Unachtsamkeit auf einen vorausfahrenden und verkehrsbedingt bremsenden BMW auf. Die Beifahrerin im BMW erlitt hierdurch leichte Verletzungen, musste jedoch nicht ärztlich behandelt werden. Die beiden Fahrzeuge konnten trotz der Beschädigungen nach dem Unfall noch weiter gefahren werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 7000 Euro. /ts

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell