POL-OG: Rastatt - Verkehrsunfall

Baden-Baden (ots) - Am Donnerstag kam es gegen 21 Uhr in der Langen Straße zu einem Brandausbruch mit Rauchentwicklung in einem dortigen Container. Der Brand konnte bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehrkräfte durch einen aufmerksamen Zeugen gelöscht werden. Die Feuerwehr sorgte im Anschluss dafür, dass die noch vorhandenen Rauchentwicklung vollständig gestoppt wurde. In dem Container befanden sich Holzteile, ...

