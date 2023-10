Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei zieht zwei Betrunkene aus dem Verkehr

Espelkamp (ots)

Gleich zwei Trunkenheitsfahrten wurden der Polizei am Sonntag in Espelkamp gemeldet. Den Führerschein eines Lkw-Fahrers (44) stellten die Beamten sicher.

Nach dem Hinweis von Zeugen kontrollierten die Gesetzeshüter den Fahrer eines Lastkraftwagens, dessen Ziel gegen 15.30 Uhr das Betriebsgelände einer Firma an der Marie-Harting-Straße war. Während der Inaugenscheinnahme der Dokumente fiel das Augenmerk der Beamten auf diverse Flaschen hochprozentigen Alkohols im Führerhaus. Dazu nahmen die Polizisten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers war. Ein anschließend durchgeführter Alkoholtest bestätigte den Verdacht. Der mutmaßlich erheblich alkoholisierte Mann aus Melle musste die Beamten auf die Polizeiwache in Espelkamp begleiten, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Nicht nur der Führerschein, sondern auch der Fahrerqualifizierungsnachweis wurden sichergestellt.

Kurze Zeit später meldete sich erneut eine Zeugin über den Notruf 110 der Polizei. Den Angaben zufolge, soll eine Angestellte eines Pflegedienstes alkoholisiert mit dem Dienstwagen unterwegs sein. Zwei Mitarbeiterinnen desselben Pflegedienstes trafen die 54-jährige Frau aus Espelkamp an der Wohnanschrift einer Patientin im Espenweg an. Im Gespräch mit ihr nahmen sie erheblichen Alkoholgeruch wahr und informierten gegen 19.20 Uhr ebenfalls die Polizei. Auch in diesem Fall bestätigte sich der Verdacht von aufmerksamen Zeugen und die Weiterfahrt wurde untersagt.

