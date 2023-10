Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Blitzeinbruch in Juweliergeschäft - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Minden (ots)

Ein Juweliergeschäft in der Mindener Fußgängerzone wurde in der Nacht zu Montag von bisher Unbekannten heimgesucht. Während des nur wenige Minuten andauernden Einbruchs entwendeten die Täter hochwertige Uhren und Schmuck. Eine sofort eingeleitete Tatortbereichsfahndung erbrachte keine Hinweise. Nun hofft die Polizei auf Zeugenhinweise.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge brachen gegen kurz vor zwei Uhr mehrere Täter in das Ladenlokal an der Ecke Bäckerstraße und Großer Domhof ein. Nachdem sie sich gewaltsam Zugang zum Ladenlokal verschafft hatten, gingen sie mutmaßlich gezielt Ausstellungsvitrinen mit hochwertigen Uhren und Schmuck an. Innerhalb von weniger als fünf Minuten verließen sie den Tatort. Ersten Hinweisen nach flüchteten sie mit einem dunklen Kombi, der im Bereich des Rathauses zwei abgestellt war in Richtung Klausenwall. Trotz einer Fahndung verliert sich bereits hier die Spur. Die Täter waren komplett dunkel gekleidet. Der entstandene Beuteschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf einen sechsstelligen Eurobetrag.

Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Insbesondere ob sich bereits in den Stunden vor der Tat verdächtige Personen im Bereich des Juweliergeschäftes aufgehalten haben. Ebenso wären Beobachtungen bezüglich des im Bereich des Rathauses abgestellten Fahrzeuges für die Kriminalisten hilfreich. Hinweise an die hiesige Polizei erbitten wir unter der Rufnummer (0571) 8866-0.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell