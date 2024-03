Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Alte Probleme und moderne Lösungen

Offenburg (ots)

Alte Probleme trafen am frühen Freitagmorgen auf moderne Lösungen, als sich gegen 2:30 Uhr ein Mann in der Südoststadt aus seiner Wohnung ausgeschlossen hatte. Zeugen meldeten der Polizei zunächst einen Mann, der sich nur in Boxershorts und T-Shirt auf offener Straße aufhalten würde. Wie sich vor Ort herausstellte, hatte sich der Anwohner beim Müll raus bringen ausgeschlossen und kam nicht mehr in seine Wohnung. Über das Smartphone eines Passanten konnte der Leichtbekleidete Zugriff auf eine App erlangen und so seine Wohnungstüre öffnen.

