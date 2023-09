Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Flucht vor Streife mit einem Kilo Haschisch im Auto: Mutmaßlicher Drogendealer nach Verfolgung geschnappt

Kassel (ots)

Kassel:

Seine Fahrweise wurde am gestrigen Donnerstagabend in Kassel einem mutmaßlichen Drogendealer zum Verhängnis: Ein anderer Autofahrer war gegen 20:30 Uhr in der Ihringshäuser Straße auf einen Schlangenlinien und über die Schienen fahrenden BMW aufmerksam geworden. Er wählte sofort den Notruf 110 und gab der Polizei das Kennzeichen des mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Innenstadt fahrenden Autos durch. Die Fahndung nach dem BMW führte nur wenige Minuten später zum Erfolg, als eine Streife des Polizeireviers Nord den gesuchten Pkw am Holländischen Platz entdeckte. Im weiteren Verlauf missachtete der Fahrer des BMW die Anhaltesignale und flüchtete vor der Streife in die Erzbergerstraße. Die Verfolgung des Autos führte schließlich auf einen Parkplatz, wo der Fahrer den BMW mit laufendem Motor zurückließ und Fersengeld gab. Seine Flucht hatte allerdings ein schnelles Ende, denn nach nur 150 Metern Verfolgung klickten für den 27-jährigen Mann die Handschellen. Die Gründe für seine Flucht vor der Polizei offenbarten sich bei der Durchsuchung des BMW: Dort fanden die Beamten ein Paket mit rund einem Kilogramm Haschisch, ein Springmesser, mehrere Handys und mutmaßliches Drogengeld. Auf dem Parkplatz wurde zudem ein weggeworfener Beutel mit rund 100 Gramm Marihuana gefunden und, wie auch der Pkw sowie die darin aufgefundenen Drogen und Gegenstände, beschlagnahmt. Darüber hinaus war der Festgenommene aus Kassel weder im Besitz eines Führerscheins, noch nüchtern. Ein Drogentest schlug positiv auf THC im Urin des 27-Jährigen an, weshalb ihm auf dem Revier eine Blutprobe entnommen wurde. Der Tatverdächtige muss sich nun wegen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und "Trunkenheit im Verkehr" verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell