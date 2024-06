Polizeidirektion Hannover

POL-H: Burgwedel: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Hannover (ots)

Am Samstag, 01.06.2024, sind auf der Landesstraße (L) 310 bei Burgwedel ein VW Amarok und ein Motorrad kollidiert. Der Motorradfahrer wurde dabei tödlich verletzt.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr ein 50-Jähriger gegen 12:30 Uhr mit seinem VW Amarok die L310 in Richtung Fuhrberg. Der VW-Fahrer wollte von der Landesstraße aus nach links in einen Waldweg abbiegen und verlangsamte sein Fahrzeug. Während des Abbiegens überholte ein 52-Jähriger mit seinem BMW-Motorrad mehrere Fahrzeuge, unter anderem den VW Amarok. Während des Abbiegevorgangs des VW prallte das Motorrad in dessen Fahrzeugseite. Der 52-Jährige wurde von seinem Motorrad geschleudert und tödlich verletzt. Trotz Reanimationsmaßnahmen eintreffender Rettungskräfte verstarb er noch am Unfallort. Der VW-Fahrer blieb unverletzt.

Die L 310 musste für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme für knapp vier Stunden voll gesperrt werden.

Der Verkehrsunfalldienst sicherte umfangreich Spuren und stellte die beiden beteiligten Fahrzeuge sicher. Die Ermittlungen sollen nun Aufschluss darüber geben, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Dazu wurde auch ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall eingeleitet. /ms

