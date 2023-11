POL-PDKH: Wildunfall führt zu mehreren Strafanzeigen

Bad Kreuznach, Rheingrafenstraße, Höhe Einmündung An der Kuhtränke (ots) - Am 16.11.2023 gegen 00:05 Uhr meldete ein aufmerksamer Bürger der Polizeiinspektion Bad Kreuznach einen Verkehrsunfall auf der Rheingrafenstraße, in Höhe der Straße An der Kuhtränke. Vor Ort konnten zwei stark beschädigte Fahrzeuge festgestellt werden. Unfallbeteiligte waren hingegen ...

mehr