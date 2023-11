Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall mit leichtverletzten Beteiligten

Bad Kreuznach (ots)

Am Montag,06.11.2023, gegen 14.32 Uhr bog eine 46-jährige PKW-Fahrerin von der Stromberger Straße in Bad Kreuznach nach links in den Brückes ein. Hierbei missachtete die PKW-Fahrerin die Vorfahrt eines 33-jährigen PKW-Fahrers, der den Brückes aus Richtung Hochstraße kommend in Richtung B41 befuhr. Durch den Zusammenprall geriet der bevorrechtigte PKW ins Schleudern, kollidierte mit einer Verkehrsinsel und kippte schlussendlich auf die Fahrerseite. Der PKW-Fahrer konnte sich alleine aus dem Fahrzeug befreien. Der PKW-Fahrer wurde leicht verletzt. Die Unfallverursacherin erhielt augenscheinlich einen Schock. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Fahrbahn musste während der Unfallaufnahme kurzzeitig vollgesperrt werden.

