POL-HS: Einbruch in Autowerkstatt

Kreis Heinsberg (ots) - Die Polizei Heinsberg führte am Dienstag (19. März), in der Zeit von 8 Uhr bis 16 Uhr, einen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Verkehrsunfälle mit Personenschaden durch. Hierfür wurden mehrere Kontrollgruppen an insgesamt acht Kontrollorten im gesamten Kreisgebiet eingesetzt. Ziel war es, die Sicherheit der Verkehrsteilnehmenden auf den Straßen im Kreisgebiet zu erhöhen. Darüber hinaus ...

mehr