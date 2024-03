Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrskontrollen der Polizei

Kreis Heinsberg (ots)

Die Polizei Heinsberg führte am Dienstag (19. März), in der Zeit von 8 Uhr bis 16 Uhr, einen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Verkehrsunfälle mit Personenschaden durch. Hierfür wurden mehrere Kontrollgruppen an insgesamt acht Kontrollorten im gesamten Kreisgebiet eingesetzt. Ziel war es, die Sicherheit der Verkehrsteilnehmenden auf den Straßen im Kreisgebiet zu erhöhen. Darüber hinaus sollten durch Personen- und Fahrzeugkontrollen polizeilich relevante Erkenntnisse erlangt werden. Im Rahmen der Kontrollen wurde auch das Verhalten der Verkehrsteilnehmer an bekannten unfallträchtigen Örtlichkeiten überwacht. Die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten stellten insbesondere folgende Verstöße fest: In Gillrath wurde ein niederländischer LKW mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 25 km/h innerhalb geschlossener Ortschaften festgestellt, was den traurigen Tageshöchstwert darstellte. Gegen den niederländischen Fahrzeugführer wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe des Bußgeldes für den Geschwindigkeitsverstoß erhoben. Zeitgleich wurden Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Bei 1284 gemessenen Fahrzeugen wurden 63 Verstöße festgestellt und geahndet, davon 58 Verwarngelder. Fünf Verkehrsteilnehmer waren so schnell, dass sie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren erwartet. Darüber hinaus wurden sechs Fahrzeugführer kontrolliert, die nicht im Besitz der entsprechenden Fahrerlaubnis waren. Gegen sie sowie drei Fahrzeughalter wurden Strafanzeigen vorgelegt. Bei einer Fahrzeugkontrolle wurde zudem die mangelnde Sicherung eines Kindes festgestellt und ebenfalls geahndet. Auch zukünftig wird es weitere unangekündigte Verkehrskontrollen der Polizei geben, um die Sicherheit auf den Straßen im Kreis Heinsberg zu erhöhen.

