POL-HS: Kaffeekasse aus Bürogebäude entwendet

Geilenkirchen-Lindern (ots) - Am Dienstagabend (19. März) schlugen unbekannte Täter zwischen 19.05 Uhr und 20.30 Uhr in der Straße Im Kuhkamp an einem Kfz eine Seitenscheibe ein. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie eine Geldbörse. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

mehr