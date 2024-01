POL-PDWIL: Brand eines Busses

Wittlich (ots) - Am Donnerstag, 25.01.2024 kam es gegen 12:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Straße "Fallerweg" in Wittlich. Dort beschädigte ein größeres Fahrzeug eine Haustreppe und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugenhinweise hierzu werden von der Polizei Wittlich erbeten. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wittlich Telefon: 06571-9260 www.polizei.rlp.de piwittlich@polizei.rlp.de Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz ...

mehr