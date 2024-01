POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Daun (ots) - Am 24.01.2024 gegen 18:20 Uhr begab sich ein bisher unbekannter Täter in den Bereich der Netto-Marktes in Daun. Hier nutzte er das Getümmel im Markt aus und entwendete einer 36-jährigen Geschädigten aus der VG Daun ihr Mobiltelefon aus der Jackentasche. Eine umgehende Nachsuche und Ortung des Mobiltelefons erbrachte keinerlei Erkenntnisse. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten ...

