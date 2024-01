Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Traktor mit Güllefass stürzt in die Tiefe

Bild-Infos

Download

Bettingen (ots)

Am 25.01.2024 ereignete sich gegen 14:35 Uhr ein Verkehrsunfall auf der K 12, aus Richtung Halsdorf kommend in Fahrtrichtung Bettingen. In der Ortslage Bettingen verlor ein Traktor mit angehängtem Güllefass die Kontrolle, stieß rechtsseitig gegen eine Mauer und kam anschließend nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeuggespann durchbrach ein Geländer und stürzte einige Meter in die Tiefe. Das Güllefass landete auf dem Führerhaus des Traktors, wodurch dieses beschädigt wurde. Der Inhalt des Fasses entleerte sich und mündete in den angrenzenden Bachlauf. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Der Beifahrer wurde nur leichtverletzt.

Die Bergung des Gespanns erfolgt durch einen Spezialkran und steht aktuell noch bevor. Hierfür wird die Strecke komplett gesperrt. Bei dem Verkehrsunfall entstand Sachschaden im sechsstelligen Bereich.

Neben der Polizeiinspektion Bitburg waren mehrere angrenzende Feuerwehren, die Straßenmeisterei Irrel und die Untere Wasserbehörde der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm vor Ort.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell