Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Handy entrissen - drei jugendliche Tatverdächtige von der Polizei gestellt

Engelskirchen (ots)

Nach dem Raub eines Mobiltelefons am Edmund-Schiefeling-Platz hat die Polizei am Montagnachmittag (26. Juni) drei Tatverdächtige gestellt. Gegen 17.25 Uhr saß ein 65-Jähriger aus Engelskirchen auf einer Bank am Edmund-Schiefeling-Platz und war mit seinem Mobiltelefon beschäftigt, als drei Jugendliche sich dem Mann näherten. Sie sprachen den krankheitsbedingt stark bewegungseingeschränkten Geschädigten zunächst an. Plötzlich entriss einer der Jugendlichen dem 65-Jährigen das Mobiltelefon und die Gruppe flüchtete. Im Rahmen der Fahndung konnte eine Zivilstreife die Tatverdächtigen in einem Linienbus ausmachen. Nachdem diese in Ründeroth ausgestiegen waren, konnten die Jugendlichen im Alter von 14 und 15 Jahren festgenommen werden. Das erbeutete Mobiltelefon stellte die Polizei sicher und übergab es später an den Geschädigten. Gegen die drei in Engelskirchen wohnenden Jugendlichen wird nun wegen Raubes ermittelt.

