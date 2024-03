Wassenberg-Myhl (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich am vergangenen Wochenende zwischen Freitagnachmittag (15. März), 14.30 Uhr, und Montagmorgen (18. März), 7 Uhr, in der Schulstraße gewaltsam Zugang zu einer auf einem Kindergartengrundstück befindlichen Hütte, in der Spielgeräte gelagert werden. Hieraus nahmen sie zunächst zwei Spielgeräte mit, die jedoch in der Nähe des Kindergartens wieder aufgefunden werden konnten. Rückfragen bitte an: ...

mehr