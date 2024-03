POL-HS: Einbruch in Kindergarten

Übach-Palenberg (ots) - In der Nacht von Sonntag (17. März) auf Montag (18. März) kam es im Stadtgebiet zu mehreren Einbrüchen in Kraftfahrzeugen. In Übach lagen die Tatorte in der Schillerstraße, wo die Täter nach ersten Erkenntnissen keine Beute machten sowie in der Robert-Koch-Straße, wo ihnen eine Tasche mit Sportbekleidung, Bargeld und persönlichen Ausweisdokumenten in die Hände fiel. In Marienberg schlugen ...

mehr