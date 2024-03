Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Vier vollendete und ein versuchter Einbruch in Kfz

Übach-Palenberg (ots)

In der Nacht von Sonntag (17. März) auf Montag (18. März) kam es im Stadtgebiet zu mehreren Einbrüchen in Kraftfahrzeugen. In Übach lagen die Tatorte in der Schillerstraße, wo die Täter nach ersten Erkenntnissen keine Beute machten sowie in der Robert-Koch-Straße, wo ihnen eine Tasche mit Sportbekleidung, Bargeld und persönlichen Ausweisdokumenten in die Hände fiel. In Marienberg schlugen die Täter in der Marienstraße, wo sie scheinbar leer ausgingen, sowie in der Fröbelstraße zu. Dort stahlen sie aus dem Fahrzeuginnenraum eine Brieftasche mit persönlichen Ausweisdokumenten sowie Bankkarten. Am Römerhof blieb es beim Versuch. Es gelang den Tätern nicht, in den Fahrzeuginnenraum zu gelangen. In allen Fällen wurden die Scheiben eingeschlagen, um in die Fahrzeuge zu kommen. Ob die Taten in Zusammenhang stehen prüft nun die Kriminalpolizei, die bereits erste Ermittlungen aufgenommen hat.

