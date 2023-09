POL-HST: Diebstahl eines Mini-Baggers in Groß Schoritz

Stralsund (ots) - Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten 63-jährigen Mann aus Stralsund, welcher letzmalig am Donnerstag, dem 24.08.2023 gegen 13:00 Uhr in Prohn gesehen wurde. Alle weiteren Informationen erhalten Sie unter nachfolgendem Link: https://fcld.ly/hvowon0 Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Stralsund Marcel Opitz Telefon: 03831/245 205 E-Mail: ...

