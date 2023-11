POL-FR: Folgemeldung zu: Freiburg-Betzenhausen: Raub auf Tankstelle - Zeugen gesucht! Hier: Festnahme eines Tatverdächtigen nach Einsatz von Super-Recognisern

Freiburg (ots) - In einem nach derzeitigem Kenntnisstand leerstehenden Wohnhaus in March-Buchheim ist am Freitagnachmittag gegen 14 Uhr aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr ist zur Brandbekämpfung mit starken Kräften im Einsatz. Bislang gibt es keine Hinweise auf Verletzte. Aufgrund des Feuers kommt es jedoch zu starker Rauchentwicklung, weshalb Anwohnerinnen und Anwohner gebeten werden, ...

mehr