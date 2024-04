POL-VIE: Unfallflucht - Haben Sie Hinweise?

Tönisvorst (ots) - Um 7:30 Uhr kam am Montagmorgen ein 28-jähriger Motorradfahrer aus Krefeld auf der Vorster Straße in Tönisvorst in einer langgezogenen Linkskurve von der Fahrbahn ab. Er war mit seinem Zweirad in Richtung Südring unterwegs als er die Kontrolle über das Motorrad verlor. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Grünstreifen. Durch den Aufprall erlitt er Verletzungen und wurde durch ein ...

