Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Unfall mit Fußgängerin + Rollstuhlfahrerin beklaut + Kind verletzt + Polizist bei Widerstand verletzt + Unfallflucht

Gießen (ots)

Gießen: Unfall mit Fußgängerin

Schwerste Verletzungen erlitt eine 78-Jährige bei einem Unfall am Donnerstag (27.6.) in der Marburger Straße. Nach derzeitigen Erkenntnissen überschritt die Frau gegen 16.35 Uhr in Höhe der Hausnummer 9 zu Fuß die Fahrbahn. Dabei wurde sie von einem stadteinwärts fahrenden, roten Kleinwagen erfasst. Dessen 28-jährige Fahrerin blieb körperlich unverletzt. Die Fußgängerin wurde zunächst auf die Motorhaube des Fahrzeugs geschleudert und blieb auf der Straße liegen. Der Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus.

Die Polizei sucht Unfallzeugen und bittet diese, sich bei der Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 zu melden.

Gießen: Rollstuhlfahrerin beklaut

Ein skrupelloser Dieb beklaute am Mittwochmorgen (26.6.) eine Rollstuhlfahrerin in der Curtmannstraße. Gegen 9.20 Uhr befand sich die 93-Jährige im Bereich eines Mehrfamilienhauses in Höhe der Hausnummer 40, als ein unbekannter Jugendlicher zielgerichtet auf sie zukam. Der als sehr jung beschriebene Unbekannte nahm zielgerichtet die auf dem Schoß der Frau abgelegte Umhängetasche weg und rannte davon. Die Rollstuhlfahrerin blieb unverletzt.

Die Ermittler suchen Zeugen des Diebstahls: Wer hat den Vorfall bemerkt? Wer kann Hinweise zum unbekannten, jungen Dieb geben?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Kind verletzt

Nach derzeitigen Erkenntnissen überquerte ein 9-Jähriger mit seinem Fahrrad gegen 8.40 Uhr den Fußgängerüberweg in der Carlo-Mierendorff-Straße. Dabei erfasste ein herannahender BMW das Kind. Der 9-Jährige stürzte. Die 48-jährige Autofahrerin leistete sofort erste Hilfe. Der Junge erlitt leichte Verletzungen, die glücklicherweise zunächst keine weiteren Behandlungen erforderten.

Zeugenhinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Polizist bei Widerstand verletzt

Bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstag (27.6.) verletzte ein Mann einen Polizeibeamten. Der Beamte der Gießener Kontrollgruppe stoppte den Mann gegen 16.25 Uhr auf einem E-Scooter in der Kaplansgasse. Da der Angehaltene nach Alkohol roch, wollten die Beamten einen Vortest bei ihm durchführen. Dabei setzte er zur Flucht an. Der Polizist hielt den Flüchtenden am Arm, dieser wehrte sich heftig dagegen. Der Beamte kam zu Fall und wurde leicht verletzt. Der Mann konnte fliehen. Die Beamten konnten ihn jedoch durch Ermittlungen identifizieren. Es besteht der Verdacht, dass der E-Roller mit einem gefälschten Versicherungskennzeichen versehen war und zudem keine allgemeine Betriebserlaubnis vorliegt. Eine daher nötige Fahrerlaubnis besitzt der deutsche Staatsangehörige nicht. Der Beamte konnte seinen Dienst fortsetzen. Gegen den 26-Jährigen leiteten die Beamten mehrere Strafverfahren ein.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Unfallflucht

Auf dem Parkplatz des Penny-Marktes in der Heinrich-Fourier-Straße beschädigte ein Unbekannter einen geparkten Mitsubishi. Der schwarze Space Star stand am Donnerstag (27.6.) zwischen 13 Uhr und 14 Uhr auf dem Parkplatz. Der Verursacher fuhr im Anschluss davon, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Eine Zeugin beobachtete in diesem Zusammenhand ein silbernes Fahrzeug mit ukrainischen Nummernschildern. Die Unfallfluchtermittler schließen derzeit nicht aus, dass dieses Fahrzeug den Schaden verursacht haben könnte und suchen zur Klärung nach Zeugen.

Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Pierre Gath

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell