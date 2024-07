Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Unfallverursacher fährt davon

Am Mittwoch musste ein Autofahrer bei Ulm dem Gegenverkehr ausweichen.

Ulm (ots)

Um 13.30 Uhr war ein 44-Jähriger mit seinem Mercedes auf der K 9910 von Humlangen in Richtung Donaustetten unterwegs. In einer Linkskurve kam ihm ein weißer Kastenwagen entgegen. Der verstieß deutlich gegen das Rechtsfahrgebot. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, musste der 44-Jährige nach rechts ausweichen. Dabei kam er von der Straße ab und touchierte die Leitplanken. Der Überholer fuhr anschließend in Richtung Humlangen davon. Die Polizei Ulm (Tel. 0731/188-3812) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeugen. Am Mercedes entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro.

++++1296732

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell