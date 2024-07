Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Dischingen - Riskant überholt

Am Mittwoch verursachte ein 23-Jähriger beim Überholen bei Dischingingen einen Unfall.

Ulm (ots)

Gegen 7 Uhr war ein 23-jähriger Hyundai-Fahrer auf der L2033 von Ballmertshofen in Richtung Dischingen unterwegs. In einer leichten Linkskurve, kurz nach der Einmündung nach Trugenhofen, überholte er einen Sattelzug. Dabei kam ihm ein Auto entgegen. Um einen Unfall zu vermeiden, bremsten alle drei Fahrer stark ab. Beim Versuch, vor dem 55-jährigen Lenker des Sattelzuges wieder einzuscheren, touchierte der Überholer mit seinem Hyundai den Sattelzug vorne links. Die Fahrzeuge kamen auf der Straße zum Stehen und es blieb beim Sachschaden. Die Polizei Heidenheim hat den Unfall aufgenommen. Sie ermittelt nun gegen den 23-Jährigen wegen dem Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung. Den Schaden am Hyundai schätzt die Polizei auf 3.000 Euro, den am Sattelzug auf 2.000 Euro.

