Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Bei Gegenverkehr überholt

Am Donnerstag erlitt ein Motorradfahrer bei einem Unfall bei Göppingen schwere Verletzungen.

Ulm (ots)

Um 15 Uhr war ein 26-Jähriger mit seinem Motorrad auf dem K1419 von Bezgenried in Richtung Heiningen unterwegs. An einer übersichtlichen Stelle überholte er einen 7,5-Tonner Lkw. Dabei kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Wohnmobil. Durch den heftigen Aufprall schleuderte das Motorrad zurück und stieß gegen einen nachfolgenden VW Golf. Der 26-Jährige Fahrer der KTM erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in eine Klinik. Der 70-Jährige Fahrer des Wohnmobils blieb unverletzt. Abschlepper bargen die beiden total beschädigen Fahrzeuge. Der beschädigte VW Golf des 25-Jährigen blieb fahrbereit. Aufgrund des großen Trümmerfeldes musste die Fahrbahn für die Dauer der Unfallaufnahme und Räumung bis gegen 17.15 Uhr komplett gesperrt werden. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Dabei bittet sie auch um Zeugenhinweise unter Tel. 07335/96260. Insbesondere den Fahrer des 7,5-Tonner Lkw bittet die Polizei sich als Zeuge zu melden. Denn der fuhr nach dem Unfall in Richtung Heiningen weiter. Die Polizei schätzt die Schäden am Wohnmobil auf 45.000 Euro, am Motorrad auf 7.500 Euro und am VW Golf auf etwa 3.500 Euro.

++++1306053 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell