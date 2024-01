Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Vinnumer Landweg/ Auto und Radfahrer zusammengestoßen

Coesfeld (ots)

Ein Auto und ein 42-jähriger Fahrradfahrer aus Olfen sind am Dienstag (23.01.24) am Kreisverkehr B235, Vinnumer Landweg, Robert-Bosch-Straße zusammengestoßen. Gegen 7.30 Uhr wollte der Mann auf seiner Leeze die Fahrbahn in Richtung Vinnumer Landweg queren. Es kam zur Kollision, als eine 44-jährige Autofahrerin aus Olfen von der Robert-Bosch-Straße kommend die erste Ausfahrt des Kreisverkehrs nehmen wollte. Das Fahrrad des 42-Jährigen war nicht ordnungsgemäß beleuchtet. Leicht verletzt kam er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

