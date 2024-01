Polizei Hagen

POL-HA: Katalysator-Diebstahl in Hohenlimburg

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Bislang unbekannte Täter stahlen in dem Zeitraum zwischen Montagnachmittag (08.01.2024) und Dienstagmorgen in Hohenlimburg den Katalysator eines Autos. Der 61-jährige Halter hatte seinen Mazda am Montag, gegen 16.00 Uhr, im Alten Henkhauser Weg geparkt. Als er am nächsten Morgen, gegen 05.30 Uhr, den Motor des PKW startete, fiel ihm die ungewöhnliche Lautstärke auf. Er ging der Ursache nach und fand heraus, dass die Abgasanlage des Mazda durchtrennt und der Katalysator abgesägt wurde. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls an Kraftfahrzeugen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell