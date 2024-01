Polizei Hagen

POL-HA: 57-jähriger Autofahrer bei Verkehrsunfall am Volmeabstieg schwer verletzt

Bild-Infos

Download

Hagen-Emst (ots)

Ein 57-jähriger Autofahrer wurde am Dienstagnachmittag (09.01.2024) bei einem Verkehrsunfall auf Emst schwer verletzt. Der in Breckerfeld wohnhafte Mann fuhr, gegen 16.30 Uhr, mit seinem Smart über den Volmeabstieg in Richtung Eilpe. Von der Abfahrt der A45 aus wollte ein 52-jähriger Hagener mit seinem Suzuki nach links auf den Volmeabstieg abbiegen. Dabei übersah er aus bislang ungeklärter Ursache den Smart. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der sich der 57-Jährige schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzte. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Suzuki blieb unverletzt. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die weiteren Ermittlungen hat das Verkehrskommissariat übernommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell