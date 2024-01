Polizei Hagen

POL-HA: Mehrere Männer schlagen in einem Café aufeinander ein

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Montag, 08.01.2024, nahm eine Streifenwagenbesatzung Fahrt in die Körnerstraße auf. Dort erwarteten die Beamten in einem verwüsteten und scherbenübersäten Café zwei Männer (24, 32). Der 32-Jährige wies eine Kopfplatzwunde und eine blutige Lippe auf. Der 24-Jährige klagte über Schmerzen im Gesicht. Seine Kleidung war stellenweise zerrissen. Die Polizisten ermittelten, dass es gegen 23:45 Uhr zu einem Streit zwischen beiden Männern kam. Über den Grund hierfür machten sie widersprüchliche Angaben. Vermutlich schlugen beide Männer anschließend unter anderem mit einem Kehrblech, einem Besen, Glasflaschen und einem Schild aufeinander ein. Auch weitere Personen, deren Identitäten und genaue Handlungen noch nicht bekannt sind, mischten offenbar bei dem Geschehen mit. Der 32-Jährige wurde wenig später in ein Krankenhaus gebracht. Der 24-Jährige erhielt einen Platzverweis. Die Beamten legten eine Anzeige vor. (hir)

